Mercato, ultim’ora: Lautaro Martinez verso Londra? “Il giocatore piace tanto a Klopp” (Di martedì 4 gennaio 2022) ultim’ora di Mercato svelato da calcioMercato.com in queste ultime ore. A quanto pare il Liverpool starebbe tentando il tutto per tutto per Lautaro Martinez. Il calciatore piace ancora tantissimo a Klopp che infatti lo avrebbe messo in cima alla lista delle sue preferenze. Questo quanto riportato da cittaceleste.it : “Firmino ha il contratto in scadenza nel L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 gennaio 2022)disvelato da calcio.com in queste ultime ore. A quanto pare il Liverpool starebbe tentando il tutto per tutto per. Il calciatoreancora tantissimo ache infatti lo avrebbe messo in cima alla lista delle sue preferenze. Questo quanto riportato da cittaceleste.it : “Firmino ha il contratto in scadenza nel L'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - Angelo_cobalto : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport #SkyCalciome… - Domenico1oo777 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport #SkyCalciome… - Isaacko52967681 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport #SkyCalciome… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport #SkyCalciome… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato ultim’ora Real Sociedad, Rafinha è arrivato per le visite mediche FOTO Calciomercato.com