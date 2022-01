Meraviglie con Alberto Angela | anticipazioni e ospiti 4 gennaio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 4 gennaio 2022)La Penisola Dei Tesori condotto datorna stasera in tv 4in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguito lee gli. SCOPRI COSA C’È IN TV Parte dalle isole del Lago Maggiore, al confine tra Piemonte e Lombardia, il nuovo viaggio diraccontato da, la penisola dei tesori. Si comincia dall’Isola Bella, la più fastosa delle isole Borromee, dove l’opera della natura e il genio dell’uomo si sono uniti per creare uno dei più spettacolari giardini al mondo e ...