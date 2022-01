Melissa Satta ufficializza il nuovo amore: le coccole social con Mattia Rivetti (Di martedì 4 gennaio 2022) Da mesi il gossip specula sulla relazione di Melissa Satta con Mattia Rivetti. Ora quelle chiacchiere hanno ottenuto il sigillo (social) dell’ufficialità. L’ex Velina, 35 anni, mamma di Maddox, avuto 7 anni fa dall’ex marito Kevin Prince Boateng, ha pubblicato su Instagram alcune foto col nuovo fidanzato. Scattate sulla neve di Cortina, dove i due Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 4 gennaio 2022) Da mesi il gossip specula sulla relazione dicon. Ora quelle chiacchiere hanno ottenuto il sigillo () dell’ufficialità. L’ex Velina, 35 anni, mamma di Maddox, avuto 7 anni fa dall’ex marito Kevin Prince Boateng, ha pubblicato su Instagram alcune foto colfidanzato. Scattate sulla neve di Cortina, dove i due

Advertising

lamescolanza : Melissa Satta ufficializza il suo nuovo amore: le coccole social con Mattia Rivetti - Il Decoder - CaputoItalo : Love is better Love is Life da un'idea di Stefano Donno : Melissa Satta ufficializza il suo nuovo amore: le ... - VanityFairIt : Da mesi il gossip speculava sulla relazione dell'ex moglie di Kevin Prince Boateng con l'imprenditore della moda. O… - stefanodonno75 : Love is better Love is Life da un'idea di Stefano Donno : Melissa Satta ufficializza il suo nuovo amore: le ... - zazoomblog : Melissa Satta ufficializza il suo nuovo amore: le coccole social con Mattia Rivetti - #Melissa #Satta… -