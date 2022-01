Melissa Satta non si nasconde più: la vacanza romantica con Mattia (Di martedì 4 gennaio 2022) Melissa Satta e Mattia Rivetti sono una coppia: il chiacchiericcio in rosa su di loro è iniziato da mesi, ma ha trovato il suo epilogo (per fortuna felice). Da tempo, infatti, si parlava di un nuovo compagno per l’ex moglie di Kevin Prince Boateng. La vacanza romantica che hanno trascorso a Cortina ci ha restituito un’immagine splendida della showgirl e conduttrice: rilassata, ma soprattutto innamorata del suo Mattia. Melissa Satta e Mattia Rivetti, una vacanza piena d’amore L’ex Velina di Striscia la Notizia ha cercato a lungo l’amore, e lo ha trovato sotto tante forme. Per tanto tempo, è stata al fianco di Kevin Prince Boateng, con cui condivide tutt’oggi un legame splendido e sincero, ammettendo di aver vissuto con ... Leggi su dilei (Di martedì 4 gennaio 2022)Rivetti sono una coppia: il chiacchiericcio in rosa su di loro è iniziato da mesi, ma ha trovato il suo epilogo (per fortuna felice). Da tempo, infatti, si parlava di un nuovo compagno per l’ex moglie di Kevin Prince Boateng. Lache hanno trascorso a Cortina ci ha restituito un’immagine splendida della showgirl e conduttrice: rilassata, ma soprattutto innamorata del suoRivetti, unapiena d’amore L’ex Velina di Striscia la Notizia ha cercato a lungo l’amore, e lo ha trovato sotto tante forme. Per tanto tempo, è stata al fianco di Kevin Prince Boateng, con cui condivide tutt’oggi un legame splendido e sincero, ammettendo di aver vissuto con ...

