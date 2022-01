Meghan Markle e il principe Harry vendono la loro villa di Los Angeles (Di martedì 4 gennaio 2022) Meghan Markle e il principe Harry mettono in vendita la loro mega dimora acquistata nel 2020 a Montecito, quartiere extra lusso di Los Angeles. Secondo il Daily Mail, infatti, pare che la coppia non sia soddisfatta dell’abitazione e voglia trasferirsi. Non lontano però, ma sempre nelle vicinanze. Vi raccomandiamo... William e Kate non riceveranno più Harry e Meghan senza invito ufficiale La villa non sarà messa direttamente on sale sul mercato pubblico, vista la grande visibilità dei proprietari, come si legge sul Mirror, ma verrà fatta vedere solo a persone che sono in grado economicamente di comprarla e hanno delle referenze come acquirenti seri. L’idea di ... Leggi su diredonna (Di martedì 4 gennaio 2022)e ilmettono in vendita lamega dimora acquistata nel 2020 a Montecito, quartiere extra lusso di Los. Secondo il Daily Mail, infatti, pare che la coppia non sia soddisfatta dell’abitazione e voglia trasferirsi. Non lontano però, ma sempre nelle vicinanze. Vi raccomandiamo... William e Kate non riceveranno piùsenza invito ufficiale Lanon sarà messa direttamente on sale sul mercato pubblico, vista la grande visibilità dei proprietari, come si legge sul Mirror, ma verrà fatta vedere solo a persone che sono in grado economicamente di comprarla e hanno delle referenze come acquirenti seri. L’idea di ...

