Medici di famiglia, è allarme: 'Per la burocrazia Covid trascuriamo i malati seri' (Di martedì 4 gennaio 2022) La signora anziana che ha bisogno di una prescrizione per una radiografia al ginocchio inizia a chiamare di prima mattina. Ma il telefono è già occupato. La mamma quarantenne che vorrebbe fare il ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) La signora anziana che ha bisogno di una prescrizione per una radiografia al ginocchio inizia a chiamare di prima mattina. Ma il telefono è già occupato. La mamma quarantenne che vorrebbe fare il ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Medici di famiglia, è allarme: «Per la burocrazia Covid trascuriamo i malati seri» - ilmessaggeroit : Medici di famiglia, è allarme: «Per la burocrazia Covid trascuriamo i malati seri» - votrivo : RT @Marilyvetro: Non ci sono i medici di famiglia? Ringraziamo lega e la regione Lombardia per aver amministrato bene negli anni scorsi e i… - publicocean0 : @marcotravaglio sei troppo ottimista nel vedere azione governativa un fallimento nella gestione della pandemia . Pe… - coccinigliarose : Pfizer fa un medicinale, guarda caso,non è prescrivile dai medici famiglia ma solo usato in ambito ospedaliero perc… -