Massimo Ranieri torna sul palco con “Sogno o son desto 500 volte”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 4 gennaio 2022) A poche settimane dal ritorno suldel Festival di Sanremo,è pronto a debuttare anche quest’anno al teatro con un nuovo show che porta immancabilmente la sua firma. Per l’interprete di Perdere l’amore, che ha fatto la storia del panorama musicale italiano, questo sarà un anno decisivo volto alla sua rinascita musicale, dopo quasi due anni di stop dettati dalla pandemia. Anche il cantante napoletano, infatti, ha dovuto mettere in stand-by tutti i suoi eventi organizzati in giro per l’Italia, così come lo spettacolo teatrale che prenderà vita di nuovo nei prossimi mesi.o son500tornerà al Teatro Verdi di Firenze, la seconda casa sull’Arno di, già dal prossimo 5 gennaio.o ...