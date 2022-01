Marocchinate, il documento-bomba: Alleati e controspionaggio sapevano degli stupri (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen — Le Marocchinate, ovvero gli stupri di massa e gli omicidi perpetrati nelll’Italia centro-meridionale dai goumiers delle truppe coloniali francesi nel ’44, erano conosciute dagli Alleati. E’ la clamorosa scoperta fatta da Emiliano Ciotti, ricercatore storico e presidente dell’associazione nazionale vittime delle Marocchinate, basandosi su un documento rinvenuto nell’archivio dello Stato Maggiore Italiano. Si tratta del rapporto della sezione controspionaggio della 5^ Armata, firmato dal Maggiore dei Carabinieri Reali Cesare Faccio in data 22 giugno 1944 e parla degli atroci soprusi commessi dai soldati marocchini e della linea di condotta tenuta dalle truppe americane in quelle occasioni. Marocchinate: gli Alleati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen — Le, ovvero glidi massa e gli omicidi perpetrati nelll’Italia centro-meridionale dai goumiers delle truppe coloniali francesi nel ’44, erano conosciute dagli. E’ la clamorosa scoperta fatta da Emiliano Ciotti, ricercatore storico e presidente dell’associazione nazionale vittime delle, basandosi su unrinvenuto nell’archivio dello Stato Maggiore Italiano. Si tratta del rapporto della sezionedella 5^ Armata, firmato dal Maggiore dei Carabinieri Reali Cesare Faccio in data 22 giugno 1944 e parlaatroci soprusi commessi dai soldati marocchini e della linea di condotta tenuta dalle truppe americane in quelle occasioni.: gli...

