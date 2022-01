Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, il mega-gossip del nuovo anno è servito (Di martedì 4 gennaio 2022) Una passione travolgente. Così, o meglio anche così, è stata descritta la storia d’amore tra il capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti. Uno dei gossip più caldi della scorsa estate, con dei momenti davvero intimi tra i due paparazzati da Diva. L’ex ministro del Governo Renzi in costume intero bacia il suo Giulio che indossa boxer di colore azzurro. Un bacio impetuoso, da adolescenti innamorati pazzi. Eravamo, anzi erano, sull’isola di Ponza. E Maria Elena non disdegnava di parlare addirittura di matrimonio “Ma bisogna essere in due” chiosava. Come se stesse aspettando la fatidica proposta da parte del compagno. Giulio, di tre anni più giovane della politica di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Una passione travolgente. Così, o meglio anche così, è stata descritta la storia d’amore tra il capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputatie l’attore. Uno deipiù caldi della scorsa estate, con dei momenti davvero intimi tra i due paparazzati da Diva. L’ex ministro del Governo Renzi in costume intero bacia il suoche indossa boxer di colore azzurro. Un bacio impetuoso, da adolescenti innamorati pazzi. Eravamo, anzi erano, sull’isola di Ponza. Enon disdegnava di parlare addirittura di matrimonio “Ma bisogna essere in due” chiosava. Come se stesse aspettando la fatidica proposta da parte del compagno., di tre anni più giovane della politica di ...

Advertising

meb : L'Italia un anno fa era ferma, ora corre grazie al governo #Draghi. Per questo siamo soddisfatti e anche se non con… - ItaliaViva : Legge di #bilancio , la dichiarazione di voto di @meb - pasdran : RT @tempoweb: È crisi tra la #Boschi e #Berruti? 'Non è vero amore' il post sibillino nel cuore della notte #gossip #politica #meb #3gennai… - DarioPanzac89 : RT @AMarco1987: Secondo Boschi, chi vuole Draghi al Quirinale punta al voto anticipato - _I_l_e_a_n_a_ : 1) bella cazzata Maria Elena, o almeno per quanto riguarda Conte. Ha specificato più di una dozzina di volte le int… -