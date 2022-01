Maria De Filippi ha scelto: sarà lui il nuovo tronista di Uomini e Donne (Di martedì 4 gennaio 2022) Il parterre di Uomini e Donne si arricchirà con un nuovo tronista? Maria De Filippi ha scelto il ragazzo che fa al caso del dating show Il Trono Classico di quest’anno ha visto già tanti giovani nello studio di Uomini e Donne, ognuno dei quali ha provato ad approfondire la propria storia al di fuori dei L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Il parterre disi arricchirà con unDehail ragazzo che fa al caso del dating show Il Trono Classico di quest’anno ha visto già tanti giovani nello studio di, ognuno dei quali ha provato ad approfondire la propria storia al di fuori dei L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

dontdwellsl : RT @ValentinaKermit: Non si scusa Maria De Filippi per le pause estive dei programmi, non si scusa Mattarella che ci lascia in mano alle be… - Ariel745022841 : RT @ValentinaKermit: Non si scusa Maria De Filippi per le pause estive dei programmi, non si scusa Mattarella che ci lascia in mano alle be… - fornellisimona : RT @ValentinaKermit: Non si scusa Maria De Filippi per le pause estive dei programmi, non si scusa Mattarella che ci lascia in mano alle be… - itsclaudia97 : RT @ValentinaKermit: Non si scusa Maria De Filippi per le pause estive dei programmi, non si scusa Mattarella che ci lascia in mano alle be… - Hely_aa : RT @ValentinaKermit: Non si scusa Maria De Filippi per le pause estive dei programmi, non si scusa Mattarella che ci lascia in mano alle be… -