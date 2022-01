Margot Robbie e Dua Lipa si mostrano senza trucco né filtri e si scatena il body shaming: “Che flaccidume” (Di martedì 4 gennaio 2022) Margot Robbie e Dua Lipa sono le nuove vittime del body shaming. Ecco cosa accade su Twitter in queste ore, dove stanno girando alcuni scatti dell’attrice e della cantante paparazzate insieme in vacanza, in costume da bagno e senza trucco. Scatti al naturale, come due ragazze qualsiasi. E anche in questo caso i social network si sono trasformati in uno sfogatoio in cui uomini e donne, di qualsiasi età, rigettano la propria frustrazione dichiarandosi “delusi” dalle foto. “Come si è rovinata” o “Che flaccidume” sono alcuni delle frasi rivolte alle due star internazionale e di cui si sta parlando sui social. “Insomma, Margot Robbie e Dua Lipa non sono abbastanza belle, non abbastanza in forma, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022)e Duasono le nuove vittime del. Ecco cosa accade su Twitter in queste ore, dove stanno girando alcuni scatti dell’attrice e della cantante paparazzate insieme in vacanza, in costume da bagno e. Scatti al naturale, come due ragazze qualsiasi. E anche in questo caso i social network si sono trasformati in uno sfogatoio in cui uomini e donne, di qualsiasi età, rigettano la propria frustrazione dichiarandosi “delusi” dalle foto. “Come si è rovinata” o “Che” sono alcuni delle frasi rivolte alle due star internazionale e di cui si sta parlando sui social. “Insomma,e Duanon sono abbastanza belle, non abbastanza in forma, non ...

