Marcia indietro di Scholz Berlino si arrende a Parigi

(Di martedì 4 gennaio 2022) «Grazie a Olaf, Annalena Baerbock e Christian Lindner per il vostro saluto di Capodanno. Sembra che in Europa non vi opporrete a classificare come sostenibili il gas e il nucleare. Chi voleva raggiungere l’obiettivo climatico di 1,5 gradi con la Coalizione del Futuro?». Così l’ironica replica del Fridays For Future tedesco ai rumors diffusi dalla «Reuters» sulla probabile astensione del governo Semaforo nel voto sulla tassonomia energetica dell’Ue. Sarebbe una clamorosa retrorispetto al phase-out avviato in Germania cinque … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

gioaltomonte : @CesareDTrocchio Sono convinto che Salvini, leggendo il suo tweet, farà effettivamente marcia indietro. Grazie eroe!!! - Orietta64510877 : RT @GeMa7799: Sembra che il governo austriaco stia facendo marcia indietro sul siero sperimentale obbligatorio dal 7 febbraio..A differenza… - gippu1 : @giovannisalvest Purtroppo le precedenti prese di posizione di Djokovic e del suo staff autorizzano i peggiori sosp… - LiPopulista : RT @GeMa7799: Sembra che il governo austriaco stia facendo marcia indietro sul siero sperimentale obbligatorio dal 7 febbraio..A differenza… - NonnaMaria15 : RT @GeMa7799: Sembra che il governo austriaco stia facendo marcia indietro sul siero sperimentale obbligatorio dal 7 febbraio..A differenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcia indietro

Il Manifesto

Per imporre una" decisa invece dall'Ifa, dal Mobile World Congress, dal Computex, dalle altre manifestazioni principali del settore " non sono bastate le defezioni dei nomi illustri, ...In ordine di, la R 18 B pesa 398 kg, ben 427 invece la Transcontinental. Davanti c'è più ... che sfrutta il motorino d'avviamento per trainare la moto. Non è molto user friendly come ...«Grazie a Olaf Scholz, Annalena Baerbock e Christian Lindner per il vostro saluto di Capodanno. Sembra che in Europa non vi opporrete a classificare come sostenibili il gas e il nucleare. Chi voleva r ...In un lungo post su Facebook lo scienziato fa il punto sulla mutazione rilevata per la prima volta in Botswana e Sudafrica a inizio novembre che sembra avere una "minore capacità di Omicron di infetta ...