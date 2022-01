Marcell Jacobs, padre eroe ma “assente”: le parole dell’ex Renata (Di martedì 4 gennaio 2022) Renata Erika Szabo, ex compagna del velocista Marcell Jacobs, ha rilasciato per la prima volta un’intervista esclusiva al magazine Chi, tornando sul rapporto tra il campione olimpico e il figlio Jeremy, nato dal loro amore quando lui aveva soltanto 19 anni. Oggi il piccolo ha sette anni e la madre ha ribadito come patisca l’assenza del padre, nonostante lo veda sempre come il suo grande eroe. Marcell Jacobs, le parole dell’ex Renata Marcell Jacobs è balzato agli onori della cronaca per via del suo trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in cui ha raggiunto la vetta del podio nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Jacobs è l’uomo che ci ha tenuto col fiato sospeso, ... Leggi su dilei (Di martedì 4 gennaio 2022)Erika Szabo, ex compagna del velocista, ha rilasciato per la prima volta un’intervista esclusiva al magazine Chi, tornando sul rapporto tra il campione olimpico e il figlio Jeremy, nato dal loro amore quando lui aveva soltanto 19 anni. Oggi il piccolo ha sette anni e la madre ha ribadito come patisca l’assenza del, nonostante lo veda sempre come il suo grande, leè balzato agli onori della cronaca per via del suo trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in cui ha raggiunto la vetta del podio nei 100 metri e nella staffetta 4×100.è l’uomo che ci ha tenuto col fiato sospeso, ...

