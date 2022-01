Marani | “Milan sfortunato | sono mancati giocatori che fanno la differenza”

Advertising

Milannews24_com : Marani: «Il Milan è stato molto sfortunato quest’anno, vi dico perché» - sportli26181512 : Marani: 'Il Milan si sta consolidando e si sta confermando nonostante tantissimi infortuni': Intervenuto ai microfo… - MilanNewsit : Marani: 'Il Milan si sta consolidando e si sta confermando nonostante tantissimi infortuni' - gilnar76 : Marani: «Il #Milan è stato molto sfortunato quest’anno, vi dico perché» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Senti Marani? -

Ultime Notizie dalla rete : Marani Milan

Pianeta Milan

Il giornalista Matteoha parlato delai microfoni di Sky Sport, in vista della gara di questa sera contro l'Empoli. Ecco le sue parole: 'Il calo delè riconducibile alle tante assenze. Kjaer era ...Genoa - Atalanta ed Empoli -andranno in onda anche su Sky Sport 4K , il canale Sky ... appuntamento con 'La Casa dello Sport' , in studio Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Matteoe ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Alcuni giocatori del Milan come Theo, Kessie e Ibrahimovic non stanno rendendo ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Matteo Marani ha detto la sua sulla prima parte di stagione del Milan ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole Matteo Marani ha detto la sua sulla ...