Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip senza penale | il padre spiega i motivi

(Di martedì 4 gennaio 2022)il GF Vip Appena arrivata al notizia chelascerà presto ilVip 6 epagare nessuna. Isono legati alle sue condizioni di salute, come riporta il sito TV Blog che ha segnalato le dichiarazioni deldel vippone. Il nuotatore non starebbe molto bene, L'articolo proviene da Novella 2000.

Prima dell'arrivo della primaveralascerà il GF Vip per alcuni problemi di salute mentre da giorni si parla di un probabile ritiro di Gianmaria Antinfolfi, Soleil Sorge e Miriana ...Queste parole hanno suscitato le critiche di Nathaly Caldonazzo che, in un momento di confidenza con, Federica Calemme e le due sorelle Selassié è sbottata contro il soprano. GF Vip, ...E’ evidente che il padre di Manuel Bortuzzo non veda l’ora che lui lasci la casa del GF Vip. E’ preoccupato e a Fanpage spiega le ragioni per cui Manuel uscirà presto dal gioco. Manuel Bortuzzo non pa ...Franco Bortuzzo ha detto che Manuel lascerà il GF Vip il 14 o il 17 gennaio: il ragazzo è stanco e ha perso 7 chili, oltre che la voglia di giocare ...