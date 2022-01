Maltempo in Brasile, almeno 26 morti e 500 feriti a Bahia (Di martedì 4 gennaio 2022) E' di almeno 26 morti e 518 feriti il bilancio delle inondazioni che hanno colpito da giorni lo stato di Bahia in Brasile. Lo ha reso noto la Soprintendenza per la protezione e la difesa sociale (... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) E' di26e 518il bilancio delle inondazioni che hanno colpito da giorni lo stato diin. Lo ha reso noto la Soprintendenza per la protezione e la difesa sociale (...

