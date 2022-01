Malcuit ha il Covid, i positivi in casa Napoli sono quattro (Di martedì 4 gennaio 2022) In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/WTqRVmsXNe — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 4, 2022 Questa la nota con cui il Napoli ha annunciato la positività al Covid 19 di Malcuit. Il terzino destro di origini francesi s’è sottoposto al tampone molecolare visti i contatti con una persona positiva che l’avevano costretto alla quarantena già al rientro dalle vacanze. Tampone che purtroppo ha dato esito positivo. Il laterale ex Lille non ha avuto alcun contatto col gruppo squadra. Salgono a 4 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al-19., mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/WTqRVmsXNe — Official SSC(@ssc) January 4, 2022 Questa la nota con cui ilha annunciato latà al19 di. Il terzino destro di origini francesi s’è sottoposto al tampone molecolare visti i contatti con una persona positiva che l’avevano costretto alla quarantena già al rientro dalle vacanze. Tampone che purtroppo ha dato esito positivo. Il laterale ex Lille non ha avuto alcun contatto col gruppo squadra. Salgono a 4 ...

