M5S | Silvestri | ' contro Raggi battuta sessista di pessimo gusto'

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - “Perché un gioco di parole abbia successo è necessario che l'autore sia misurato, colto e intelligente. Altrimenti si rischiano solo bruttissime figure. E' quanto capitato oggi a un noto sito, che vorrebbe essere anche d'informazione, in cui appare un'infelicissima fraseriferita a Virginia. L'espressione utilizzata non fa ridere, è solo drammaticamente scadente sotto ogni punto di vista: autentica spazzatura”. E' quanto dichiara in una nota Francesco, deputato romano del MoVimento 5 Stelle “A Virginia, che purtroppo è stata spesso vittima di sguaiati attacchi durante la sua esperienza come sindaca di Roma, va la mia solidarietà. Sono certo che certe squallide offese non fermeranno la sua attività politica” conclude