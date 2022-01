Lutto per Laura Torrisi, è morta la nonna: “L’ultima mia radice se n’è andata” (Di martedì 4 gennaio 2022) Laura Torrisi toccata da un tragico Lutto, è morta la nonna dell’amata attrice: “L’ultima mia radice se n’è andata”. Laura Torrisi ha annunciato tramite il suo profilo social la perdita della sua amata nonna. Con un posto su instagram l’ha voluta salutare. L’attrice ha spiegato che L’ultima volta che l’ha vista è stata circa un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 4 gennaio 2022)toccata da un tragico, èladell’amata attrice: “miase n’è”.ha annunciato tramite il suo profilo social la perdita della sua amata. Con un posto su instagram l’ha voluta salutare. L’attrice ha spiegato chevolta che l’ha vista è stata circa un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Capodanno listato a lutto per gli amanti del libro a New York: la Strand, storica libreria dell'usato, ha perso Ben… - enzo_magar : RT @EpicocoLM: Nella perdita del lutto ci spaventa smettere di soffrire per quella perdita. Il dolore infatti è ciò che ci tiene ancora leg… - xsmilingyoongi : COSA?! questo è un lutto una sconfitta per me - McCaputi : RT @EpicocoLM: Nella perdita del lutto ci spaventa smettere di soffrire per quella perdita. Il dolore infatti è ciò che ci tiene ancora leg… - GiannettiLiana : RT @EpicocoLM: Nella perdita del lutto ci spaventa smettere di soffrire per quella perdita. Il dolore infatti è ciò che ci tiene ancora leg… -