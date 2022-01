Lukaku e gli altri: nessuno che insegni ai calciatori come si sta al mondo (Di martedì 4 gennaio 2022) Se ai calciatori insegnassero come si usa “l’amore” a uso e consumo del prossimo contratto miliardario, eviteremmo tamponamenti a catena come quello di Lukaku. Con tutte le stucchevoli derive successive: il dibattito sul calciatore pentito, l’orgoglio della squadra lasciata sull’altare, lo sdegno di quella che ora gli paga lo stipendio, il delirio dei tifosi traditi – da un lato e dall’altro, sono suscettibili i tifosi – la fantafiction sul possibile ritorno al passato, con cifre, incastri, clausole ed esperti vaneggianti. Se ai dieci, cento, mille Lukaku avessero spiegato che la leva emozionale non va sprecata così – è un’arma affilata – ci saremmo risparmiati l’ennesima stucchevole settimana di commenti a vanvera (magari questo compreso). Ma no, nessune se ne prende la briga. E i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Se aiinsegnasserosi usa “l’amore” a uso e consumo del prossimo contratto miliardario, eviteremmo tamponamenti a catenaquello di. Con tutte le stucchevoli derive successive: il dibattito sul calciatore pentito, l’orgoglio della squadra lasciata sull’altare, lo sdegno di quella che ora gli paga lo stipendio, il delirio dei tifosi traditi – da un lato e dall’altro, sono suscettibili i tifosi – la fantafiction sul possibile ritorno al passato, con cifre, incastri, clausole ed esperti vaneggianti. Se ai dieci, cento, milleavessero spiegato che la leva emozionale non va sprecata così – è un’arma affilata – ci saremmo risparmiati l’ennesima stucchevole settimana di commenti a vanvera (magari questo compreso). Ma no, nessune se ne prende la briga. E i ...

