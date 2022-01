Lollobrigida: “Un patriota al Colle per noi è fondamentale. Berlusconi ha difeso gli interessi nazionali” (Di martedì 4 gennaio 2022) Per la prima volta il centrodestra ha la possibilità di dare le carte per il Colle. E la coalizione è l’unica a presentarsi unita e compatta all’appuntamento con l’elezione del Capo dello Stato che avrà nel 24 gennaio la data d’inizio delle votazioni. Il M5s non sa ancora che pesci prendere e insiste di nuovo su Mattarella; il Pd è spaccato tra chi vorrebbe spingere Draghi al Colle (Letta) e chi trema solo all’idea di un cambio di schema nel governo. Il centrodestra punta invece con chiarezza su Berlusconi; ma soprattutto ha le idee chiare sul profilo del prossimo inquilino del Colle più alto. Ed è stato il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia ad aprire un fronte di dibattito “alto”proprio sull’identikit che si auspica possa avere il futoro presidente della repubblica. Lo ribadisce in un’intervista a Libero ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Per la prima volta il centrodestra ha la possibilità di dare le carte per il. E la coalizione è l’unica a presentarsi unita e compatta all’appuntamento con l’elezione del Capo dello Stato che avrà nel 24 gennaio la data d’inizio delle votazioni. Il M5s non sa ancora che pesci prendere e insiste di nuovo su Mattarella; il Pd è spaccato tra chi vorrebbe spingere Draghi al(Letta) e chi trema solo all’idea di un cambio di schema nel governo. Il centrodestra punta invece con chiarezza su; ma soprattutto ha le idee chiare sul profilo del prossimo inquilino delpiù alto. Ed è stato il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia ad aprire un fronte di dibattito “alto”proprio sull’identikit che si auspica possa avere il futoro presidente della repubblica. Lo ribadisce in un’intervista a Libero ...

Advertising

SecolodItalia1 : Lollobrigida: “Un patriota al Colle per noi è fondamentale. Berlusconi ha difeso gli interessi nazionali”… - GeMa7799 : Lollobrigida: “Un patriota al Colle per noi è fondamentale. Berlusconi ha difeso gli interessi nazionali” - Patriota_ital : RT @GiancarloDeRisi: Lollobrigida di FdI, giudizio sferzante sulla manovra: 'Una maggioranza sgangherata, insieme solo per amore delle polt… -

Ultime Notizie dalla rete : Lollobrigida patriota La spinta di Meloni al centrodestra: no a compromessi, un patriota al Colle ... "Meno male che c'è Giorgia, è la nostra patriota". Da pochi minuti Giorgia Meloni ha finito il suo ... La nomenclatura di Fratelli d'Italia, da Francesco Lollobrigida a Giovanni Donzelli, mostra il ...

La spinta di Meloni al centrodestra: no a compromessi, un patriota al Colle ... "Meno male che c'è Giorgia, è la nostra patriota". Da pochi minuti Giorgia Meloni ha finito il suo ... La nomenclatura di Fratelli d'Italia, da Francesco Lollobrigida a Giovanni Donzelli, mostra il ...

Lollobrigida: "Un patriota al Colle per noi è fondamentale. Berlusconi ha difeso gli interessi nazionali" Secolo d'Italia B. è patriota? Allora Verdini è Silvio Pellico Sul momento, quando Giorgia Meloni esclamò: “Vogliamo un patriota al Quirinale e non accettiamo compromessi”, intonai l’Inno di Mameli, impettito e con la mano sul cuore vibrante. Subito però mi doman ...

... "Meno male che c'è Giorgia, è la nostra". Da pochi minuti Giorgia Meloni ha finito il suo ... La nomenclatura di Fratelli d'Italia, da Francescoa Giovanni Donzelli, mostra il ...... "Meno male che c'è Giorgia, è la nostra". Da pochi minuti Giorgia Meloni ha finito il suo ... La nomenclatura di Fratelli d'Italia, da Francescoa Giovanni Donzelli, mostra il ...Sul momento, quando Giorgia Meloni esclamò: “Vogliamo un patriota al Quirinale e non accettiamo compromessi”, intonai l’Inno di Mameli, impettito e con la mano sul cuore vibrante. Subito però mi doman ...