L’occhio Usa sull’Africa (Di martedì 4 gennaio 2022) “Vogliamo raccontare i drammi senza fine del Congo, una terra tormentata da gruppi armati anche di matrice islamista, depauperata dallo sfruttamento delle risorse minerarie, travolta da epidemie e da sfide che riguardano tutti noi. Vogliamo farlo attraverso lo sguardo di chi da anni si occupa di questo Paese: il fotografo Marco Gualazzini e il giornalista InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 4 gennaio 2022) “Vogliamo raccontare i drammi senza fine del Congo, una terra tormentata da gruppi armati anche di matrice islamista, depauperata dallo sfruttamento delle risorse minerarie, travolta da epidemie e da sfide che riguardano tutti noi. Vogliamo farlo attraverso lo sguardo di chi da anni si occupa di questo Paese: il fotografo Marco Gualazzini e il giornalista InsideOver.

Advertising

OMA92520352 : @AlexGiudetti che io sappia l'acciaio inox non è magnetico , almeno quello che si usa per posate e pentolame vario… - Max_Mi_ : @CriticaScient @Agenzia_Ansa Capisco che l’occhio critico le venga dalla mentalita’ analitica che usa per capire co… - Amarant91507041 : @BargnaClaudio @occhio_notizie E che usa l’altare per diffondere le sue idee contro la scienza e contro la vita, of… - giu33liana : @lapalisse6 La Polonia è nella UE solo per i soldi, per il resto politicamente è un satellite USA come la Lituania.… - Antonio23883851 : @Martina97909881 Usa l'occhio che vedi meglio...?????? -

Ultime Notizie dalla rete : L’occhio Usa Tesla e sicurezza, maxi richiamo negli Usa. La Borsa chiude un occhio Il Sole 24 ORE