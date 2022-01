“Lo faremo ogni sei mesi”. Covid, la previsione di Matteo Bassetti: “Cosa c’è da fare in Italia” (Di martedì 4 gennaio 2022) Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è intervenuto ad ‘Agorà’, su Rai Tre questa mattina. Tanti i temi trattati dal medico diventato, negli ultimi due anni, uno dei volti della pandemia. Dalla nuova variante che sta penetrando sempre più a fondo nel tessuto Italiano, sembra ormai dipendente con l’80% dei casi, alla necessità di tenere in piedi gli hub vaccinali evitando chiusure e riaperture. “Con la variante Omicron, che diventerà predominante nelle prossime due o tre settimane, quel 95% a cui ambiamo per avere l’immunità di gregge sarà raggiunto entro marzo- aprile. Dico questo – spiega Matteo Bassetti- perché chi non è vaccinato oggi nei prossimi tre mesi sarà sicuramente contagiato. Se sarà fortunato avrà i sintomi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022), direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è intervenuto ad ‘Agorà’, su Rai Tre questa mattina. Tanti i temi trattati dal medico diventato, negli ultimi due anni, uno dei volti della pandemia. Dalla nuova variante che sta penetrando sempre più a fondo nel tessutono, sembra ormai dipendente con l’80% dei casi, alla necessità di tenere in piedi gli hub vaccinali evitando chiusure e riaperture. “Con la variante Omicron, che diventerà predominante nelle prossime due o tre settimane, quel 95% a cui ambiamo per avere l’immunità di gregge sarà raggiunto entro marzo- aprile. Dico questo – spiega- perché chi non è vaccinato oggi nei prossimi tresarà sicuramente contagiato. Se sarà fortunato avrà i sintomi ...

Ultime Notizie dalla rete : faremo ogni Sicilia, Musumeci: "Rientro a scuola in presenza dipende dalla curva pandemica" Lo faremo soltanto se la linea dei contagi dovesse abbassarsi ". Poi il dato: "Ci allarma il ... In ogni caso, nelle prossime ore il presidente della Regione Siciliana dovrebbe incontrare l' assessore ...

Le partite di oggi, Martedì 4 gennaio 2022 - Calciomagazine Per ogni competizione in programma una partita. Nella Coppa di France si gioca alle ore 21 Lens - ... Faremo in modo di partire bene nel 2022 . Parlando invece del prossimo avversario ha detto: 'Lille ...

