LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: Weng si aggiudica la gara, Nepryaeva trionfa nel Tour de Ski! Alle 15:25 gli uomini (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 12.32 Per ora è tutto, appuntamento al primo pomeriggio per la 10 km maschile, un’altra gara che si preannuncia entusiasmante. A più tardi! 12.30 Ma non finisce qui: c’è ancora da stabilire il vincitore del Tour de Ski maschile, la 10 km di categoria inizierà Alle 15:25. 12.28 Si conclude qui, dunque, il Tour de Ski femminile. La prossima tappa di Coppa del Mondo è prevista per il weekend 14-16 gennaio. 12.26 Meriti, lodevoli, infine, per Heidi Weng: insieme con Andersson sino al km 8 circa, poi all’ultima salita, intensissima (ricordiamo 28% di pendenza), ha dato lo sprint decisivo. gara perfetta per la norvegese, ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 12.32 Per ora è tutto, appuntamento al primo pomeriggio per la 10 km maschile, un’altrache si preannuncia entusiasmante. A più tardi! 12.30 Ma non finisce qui: c’è ancora da stabilire il vincitore delde Ski maschile, la 10 km di categoria inizierà15:25. 12.28 Si conclude qui, dunque, ilde Ski femminile. La prossima tappa di Coppa del Mondo è prevista per il weekend 14-16 gennaio. 12.26 Meriti, lodevoli, infine, per Heidi: insieme con Andersson sino al km 8 circa, poi all’ultima salita, intensissima (ricordiamo 28% di pendenza), ha dato lo sprint decisivo.perfetta per la norvegese, ...

