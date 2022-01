LIVE Sport Invernali, risultati 4 gennaio in DIRETTA: Vlhova davanti a Shiffrin a metà gara, Nepryaeva vince il Tour de Ski (Di martedì 4 gennaio 2022) SEGUI LA DIRETTA SU OA Sport CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA Sport Invernali 4 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali di oggi, martedì 4 gennaio 2022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci nordico (per il fondo con il Tour de Ski, per il salto maschile con il 4 Trampolini) e sci alpino. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 1° gennaio 2022, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 11.30 con lo sci di fondo ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK PROGRAMMABuongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, martedì 42022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci nordico (per il fondo con ilde Ski, per il salto maschile con il 4 Trampolini) e sci alpino. OAvi propone latestuale degli: tutti idelle gare di oggi, sabato 1°2022, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 11.30 con lo sci di fondo ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Tournée 4 Trampolini 2022 Innsbruck in DIRETTA: Kobayashi insegue il tris Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Innsbruck, valevole come terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2022. Si gareggia sul Bergiselschanze, un Large Hill di dimensioni ridotte ...

Il 'Papu' Gomez lo attende a braccia aperte - Lascia la Juventus per 35 milioni Il Papu Gomez attende un calciatore della Juventus che potrebbe trasferirsi al Siviglia già in questa sessione di calciomercato. Stando alle indiscrezioni di Sport , un quotidiano spagnolo, si muove forte il Siviglia di Julen Lopetegui. E' secondo in campionato a 8 punti di distanza dal Real Madrid con due partite in meno, e starebbe guardando in casa ...

LIVE Sport Invernali, risultati 4 gennaio in DIRETTA: Tour de Ski, 4 Trampolini e sci alpino tutti da vivere! OA Sport Feldi, maglia storica per la Supercoppa. "Svoltiamo la nostra stagione" Nella spettacolare cornice del Palasele di Eboli, il futsal italiano metterà in palio il primo titolo stagionale e a contenderselo saranno la Feldi Eboli e l’ItalService Pesaro. A partire dalle ore 20 ...

Italservice, sogno a cinque stelle. De Oliveira: "Alziamo la Supercoppa" Italservice Pesaro, provaci ancora. I biancorossi puntano il primo trofeo stagionale, il quinto nel panorama nazionale della propria storia, peraltro consecutivo. La Supercoppa Italiana sarà contesa d ...

