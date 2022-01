LIVE Sinner-Rinderknech 6-3 7-6, Italia-Francia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: l’altoatesino conquista il primo punto per gli azzurri! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT LA CRONACA DI Sinner-Rinderknech 01.52 Non perdete adesso la sfida tra Matteo Berrettini e Ugo Humbert di cui vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale! 01.51 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 3 ace e 2 doppi falli per Jannik Sinner contro 6 ace e un doppio fallo del francese. 84% di punti vinti con la prima per l’azzurro e 63% con la seconda contro il 73% di Arthur Rinderknech e il bassissimo 38% della seconda. 1/2 in termini di palle break per il classe 2001 contro il 4/6 del transalpino: 75 punti a 60 vinti in favore dell’altoatesino. 01.49 Jannik Sinner batte Arthur Rinderknech ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-HUMBERT LA CRONACA DI01.52 Non perdete adesso la sfida tra Matteo Berrettini e Ugo Humbert di cui vi offriremo latestuale! 01.51 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 3 ace e 2 doppi falli per Jannikcontro 6 ace e un doppio fallo del francese. 84% di punti vinti con la prima per l’azzurro e 63% con la seconda contro il 73% di Arthure il bassissimo 38% della seconda. 1/2 in termini di palle break per il classe 2001 contro il 4/6 del transalpino: 75 punti a 60 vinti in favore del. 01.49 Jannikbatte Arthur...

