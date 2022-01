LIVE Sinner-Rinderknech 6-3 3-4, Italia-Francia ATP Cup in DIRETTA: l’azzurro piazza il controbreak (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT 30-15 Ace esterno del classe 2001. 15-15 Servizio e diritto diagonale di Sinner. 0-15 Doppio fallo dell’Italiano. 3-4 BREAK Sinner!!!!! l’azzurro SFRUTTA LA CADUTA DEL FRANCESE DOPO LA PALLA DEVIATA DAL NASTRO 30-40 Ace di Rinderknech. 15-40 DUE PALLE BREAK Sinner CHE SI CARICA! Ritrova profondità in risposta l’azzurro: rovescio in rete del francese. 15-30 Servizio e diritto lungolinea del francese che termina lungo. 15-15 PASSANTE DI DIRITTO DIAGONALE DI Sinner DOPO IL ROVESCIO DIAGONALE SULLA DISCESA A RETE DI Rinderknech! 15-0 Buona prima di francese. 2-4 Sinner prova a ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-HUMBERT 30-15 Ace esterno del classe 2001. 15-15 Servizio e diritto diagonale di. 0-15 Doppio fallo dell’no. 3-4 BREAK!!!!!SFRUTTA LA CADUTA DEL FRANCESE DOPO LA PALLA DEVIATA DAL NASTRO 30-40 Ace di. 15-40 DUE PALLE BREAKCHE SI CARICA! Ritrova profondità in risposta: rovescio in rete del francese. 15-30 Servizio e diritto lungolinea del francese che termina lungo. 15-15 PASSANTE DI DIRITTO DIAGONALE DIDOPO IL ROVESCIO DIAGONALE SULLA DISCESA A RETE DI! 15-0 Buona prima di francese. 2-4prova a ...

