LIVE Sci alpino, Slalom donne Zagabria in DIRETTA: Vlhova e Shiffrin per la vittoria! Della Mea cerca la rimonta. Via alle 16.05 (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53: Aperta la battaglia per il podio. Tanto dipenderà dalla pista ma al momento sembra racchiusa a tre atlete: Holdener, Swenn Larsson e Liensberger ma chi da dietro riuscirà a fare un buon tempo potrà scalare tantissime posizioni 15.50: Non c’è neve a Zagabria, gli organizzatori hanno fatto il massimo ma nella prima manche già tra il numero uno e il numero 10 c’era un secondo e mezzo a causa Della pista 15.47: Petra Vlhova punta al quarto successo stagionale che le regalerebbe il giusto abbrivio per la vittoria nella coppa di specialità ma sulla pista di Zagabria, diciamolo, può accadere di tutto e questa non è una grande notizia per gli appassionati 15.44: Una sola italiana delle quattro al via è riuscita a conquistare la qualificazione ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53: Aperta la battaglia per il podio. Tanto dipenderà dalla pista ma al momento sembra racchiusa a tre atlete: Holdener, Swenn Larsson e Liensberger ma chi da dietro riuscirà a fare un buon tempo potrà scalare tantissime posizioni 15.50: Non c’è neve a, gli organizzatori hanno fatto il massimo ma nella prima manche già tra il numero uno e il numero 10 c’era un secondo e mezzo a causapista 15.47: Petrapunta al quarto successo stagionale che le regalerebbe il giusto abbrivio per la vittoria nella coppa di specialità ma sulla pista di, diciamolo, può accadere di tutto e questa non è una grande notizia per gli appassionati 15.44: Una sola italiana delle quattro al via è riuscita a conquistare la qualificazione ...

