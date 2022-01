LIVE Sci alpino, Slalom donne Zagabria in DIRETTA: Vlhova domina, Shiffrin insegue a 0.64. C’è Della Mea nella seconda manche alle 16 (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43: Questa la classifica finale Della prima manche: 1 Vlhova Petra SVK 55.99 2 Shiffrin Mikaela USA 56.63 +0.64 3 HOLDENER Wendy SUI 56.80 +0.81 4 SWENN LAON Anna SWE 56.83 +0.84 5 LIENSBERGER Katharina AUT 57.16 +1.17 6 DUERR Lena GER 57.68 +1.69 7 SLOKAR Andreja SLO 57.84 +1.85 8 MIELZYNSKI Erin CAN 57.86 +1.87 9 GISIN Michelle SUI 58.25 +2.26 10 BUCIK Ana SLO 58.47 +2.48 23 Della MEA Lara ITA 59.75 +3.76 37 MATHIOU Sophie ITA 1:01.63 +5.64 13.42: Non ci sono altre qualificate nelle ultime a scendere e dunque classifica confermata. C’è una sola azzurra qualificata per la seconda manche, Lara Della Mea 23mo 13.40: Niente da fare anche per Anita Gulli che esce nel finale ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43: Questa la classifica finaleprima: 1Petra SVK 55.99 2Mikaela USA 56.63 +0.64 3 HOLDENER Wendy SUI 56.80 +0.81 4 SWENN LAON Anna SWE 56.83 +0.84 5 LIENSBERGER Katharina AUT 57.16 +1.17 6 DUERR Lena GER 57.68 +1.69 7 SLOKAR Andreja SLO 57.84 +1.85 8 MIELZYNSKI Erin CAN 57.86 +1.87 9 GISIN Michelle SUI 58.25 +2.26 10 BUCIK Ana SLO 58.47 +2.48 23MEA Lara ITA 59.75 +3.76 37 MATHIOU Sophie ITA 1:01.63 +5.64 13.42: Non ci sono altre qualificate nelle ultime a scendere e dunque classifica confermata. C’è una sola azzurra qualificata per la, LaraMea 23mo 13.40: Niente da fare anche per Anita Gulli che esce nel finale ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Zagabria 2022, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Zagabria in DIRETTA: rientra Shiffrin ed è subito sfida con Vlhova. Via alle 12.30 -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom donne Zagabria in DIRETTA: il ritorno di Mikaela Shiffrin. Si parte alle 12.30 - infoitsport : LIVE – Sci alpino, SLALOM femminile Zagabria 2022: prima e seconda manche in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: gara cancellata, alte temperature e neve impraticabile -