LIVE Sci alpino, Slalom donne Zagabria in DIRETTA: Petra Vlhova fa poker! Battuta Shiffrin, ottima al rientro. Azzurre out (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01: Alla fine lo spettacolo c'è stato, nonostante tutto, il caldo, la pista, le foglie e lo scenario lunare di Zagabria! Lo hanno regalato le regine della specialità: Petra Vlhova che vince la sua quarta gara su cinque, seconda Shiffrin che al rientro dopo lo stop per Covid ha impressionato e terza Liensberger che si conferma la migliore alle spalle delle due superstar. Ancora quarta Holdener, MVP la canadese Nullmeyer, quinta e protagonista di una grande rimonta nella seconda manche 16.58: VINCE Petra Vlhova!!!! Guadagna nel finale la slovacca che rifila 5 decimi a Shiffrin e conquista il quarto successo in Slalom su cinque gare disputate finora.

