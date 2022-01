LIVE Sci alpino, Slalom donne Zagabria in DIRETTA: Petra Vlhova cala il poker! Seconda Shiffrin, ottima al rientro. Azzurre out (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12: Per oggi è tutto. L’appuntamento con la coppa del Mondo di sci alpino femminile è per il week end a Kranjska Gora, grazie per averci seguito e buona serata 17.11: Questa la classifica di Coppa del Mondo dopo lo Slalom di Zagabria: 1 Shiffrin Mikaela USA 830 2 Vlhova Petra SVK 715 3 GOGGIA Sofia ITA 657 4 HECTOR Sara SWE 442 5 BRIGNONE Federica ITA 407 6 GISIN Michelle SUI 359 7 SIEBENHOFER Ramona AUT 341 8 LIENSBERGER Katharina AUT 333 9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 330 10 JOHNSON Breezy USA 322 17.09: Questa la classifica di Coppa del Mondo di Slalom: 1 Vlhova Petra SVK 480 2 Shiffrin Mikaela USA 340 3 LIENSBERGER Katharina AUT 262 4 HOLDENER ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12: Per oggi è tutto. L’appuntamento con la coppa del Mondo di scifemminile è per il week end a Kranjska Gora, grazie per averci seguito e buona serata 17.11: Questa la classifica di Coppa del Mondo dopo lodi: 1Mikaela USA 830 2SVK 715 3 GOGGIA Sofia ITA 657 4 HECTOR Sara SWE 442 5 BRIGNONE Federica ITA 407 6 GISIN Michelle SUI 359 7 SIEBENHOFER Ramona AUT 341 8 LIENSBERGER Katharina AUT 333 9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 330 10 JOHNSON Breezy USA 322 17.09: Questa la classifica di Coppa del Mondo di: 1SVK 480 2Mikaela USA 340 3 LIENSBERGER Katharina AUT 262 4 HOLDENER ...

