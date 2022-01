LIVE Dakar 2022, terza tappa Al Artawiya-Al Qaisumah oggi in DIRETTA: vince Joaquim Rodrigues tra le moto, 22° Petrucci (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.18 moto – Da segnalare il 22° posto di Danilo Petrucci giunto al traguardo con la sua KTM a 9’21” da Rodrigues. 10.05 QUAD – Lo statunitense Copetti resta in testa al chilometro 167, con 2’04” di vantaggio sul francese Giroud e 4’10” sull’argentino Andujar, mentre il brasiliano Medeiros scivola in quarta piazza a 4’13”. Il lituano Kancius, leader della classifica generale con tre minuti di vantaggio su Copetti, si è dovuto ritirare a causa di problemi meccanici! 10.03 AUTO – Henk Lategan (Toyota) detta il passo tra le auto dopo i primi 49 chilometri. I protagonisti si dirigono ora verso il prossimo intertempo. Attardato Sébastien Loeb (Prodrive) che in seguito ad una foratura paga oltre 5 minuti di diretti rivali per il successo finale. 09.55 CAMION – Inizia ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.18– Da segnalare il 22° posto di Danilogiunto al traguardo con la sua KTM a 9’21” da. 10.05 QUAD – Lo statunitense Copetti resta in testa al chilometro 167, con 2’04” di vantaggio sul francese Giroud e 4’10” sull’argentino Andujar, mentre il brasiliano Medeiros scivola in quarta piazza a 4’13”. Il lituano Kancius, leader della classifica generale con tre minuti di vantaggio su Copetti, si è dovuto ritirare a causa di problemi meccanici! 10.03 AUTO – Henk Lategan (Toyota) detta il passo tra le auto dopo i primi 49 chilometri. I protagonisti si dirigono ora verso il prossimo intertempo. Attardato Sébastien Loeb (Prodrive) che in seguito ad una foratura paga oltre 5 minuti di diretti rivali per il successo finale. 09.55 CAMION – Inizia ...

