LIVE Dakar 2022, terza tappa Al Artawiya-Al Qaisumah oggi in DIRETTA: Sanders in vetta tra le moto (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.49 AUTO – E’ cominciata anche la speciale per le auto con Sebastian Loeb (Bahrain Raid Xtreme) a dar via alle danze. 08.45 QUAD – Non cambia la situazione per quanto riguarda questa categoria visto che l’americano Copetti (DEL AMO motoRSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) è al vertice della classifica dopo 49 km con 2? di margine sul brasiliano Medeiros (TEAM MARCELO MEDEIROS) e 16? sul francese Giroud (YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON). 08.40 moto – Al rilevamento del 142 km la storia è cambiata visto che l’australiano Sanders (GasGas) ha conquistato la vetta della classifica con 11? di margine sull’americano Howes (Husqvarna). Classifica molto corta, visto che il terzo della graduatoria, Rodrigues (Hero motorsports Team Rally), ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.49 AUTO – E’ cominciata anche la speciale per le auto con Sebastian Loeb (Bahrain Raid Xtreme) a dar via alle danze. 08.45 QUAD – Non cambia la situazione per quanto riguarda questa categoria visto che l’americano Copetti (DEL AMORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) è al vertice della classifica dopo 49 km con 2? di margine sul brasiliano Medeiros (TEAM MARCELO MEDEIROS) e 16? sul francese Giroud (YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON). 08.40– Al rilevamento del 142 km la storia è cambiata visto che l’australiano(GasGas) ha conquistato ladella classifica con 11? di margine sull’americano Howes (Husqvarna). Classifica molto corta, visto che il terzo della graduatoria, Rodrigues (Herorsports Team Rally), ...

Advertising

infoitsport : LIVE Dakar 2022, terza tappa Al Artawiya-Al Qaisumah oggi in DIRETTA: tante difficoltà, Petrucci al via - dakarenvivo : Copetti toma la delantera - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della terza tappa della #Dakar: Petrucci al via grazie al 'jolly' del regolamento… - dakarenvivo : La aventura sigue adelante para Petrucci - infoitsport : LIVE Dakar 2022, seconda tappa Ha'il-Al Artawiya in DIRETTA: cambio in vetta alla classifica tra le moto, si ritira… -