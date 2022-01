LIVE Dakar 2022, terza tappa Al Artawiya-Al Qaisumah oggi in DIRETTA: Sainz e Rodrigues vincono tra auto e moto, 22° Petrucci (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 CAMION – Dmitry Sotnikov resta al comando con 12 secondi di vantaggio sul teammate Eduard Nikolaev. Gara oltremodo interessante tra i camion con i due russi che stanno procedendo con il medesimo passo. 12.05 auto – Carlos Sainz mette tutti in riga! 40° acuto nella Dakar per l’iberico che regala la prima gioia ad Audi con la nuovissima RS Q e-tron. Paga oltre cinque minuti di ritardo il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) che approfitta dei problemi di Sébastien Loeb per portare il proprio gap a 37 minuti sul transalpino. 11.54 CAMION – Piccolo allungo per Dmitry Sotnikov. Il campione in carica si porta a +12 secondi sul teammate Eduard Nikolaev, secondo anche nella classifica assoluta dopo metà della terza frazione (167 ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 CAMION – Dmitry Sotnikov resta al comando con 12 secondi di vantaggio sul teammate Eduard Nikolaev. Gara oltremodo interessante tra i camion con i due russi che stanno procedendo con il medesimo passo. 12.05– Carlosmette tutti in riga! 40° acuto nellaper l’iberico che regala la prima gioia ad Audi con la nuovissima RS Q e-tron. Paga oltre cinque minuti di ritardo il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) che approfitta dei problemi di Sébastien Loeb per portare il proprio gap a 37 minuti sul transalpino. 11.54 CAMION – Piccolo allungo per Dmitry Sotnikov. Il campione in carica si porta a +12 secondi sul teammate Eduard Nikolaev, secondo anche nella classifica assoluta dopo metà dellafrazione (167 ...

