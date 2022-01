LIVE Dakar 2022, terza tappa Al Artawiya-Al Qaisumah oggi in DIRETTA: Sainz e Rodrigues vincono tra auto e moto, 22° Petrucci (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE auto LA CRONACA DELLE moto LA CRONACA DEI CAMION LA CRONACA DEI QUAD Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questa giornata, appuntamento a domani con la quarta tappa. 13.11 CAMION – Dmitry Sotnikov vince la terza tappa della Dakar 2022. Il russo allunga su Eduard Nikolaev che nell’ultimo intertempo ha perso nove minuti dal teammate. Salgono ad 11 i minuti di distacco tra i due nella graduatoria assoluta. 12.47 CAMION – Sotnikov vede il successo. Il campione in carica porta a 42 secondi il proprio margine su Nikolaev, saldamente secondo davanti a Andrey Karginov. Russia continua a dettare il passo come da pronostico 12.12 CAMION – Dmitry Sotnikov resta al comando con 12 ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLELA CRONACA DELLELA CRONACA DEI CAMION LA CRONACA DEI QUAD Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questa giornata, appuntamento a domani con la quarta. 13.11 CAMION – Dmitry Sotnikov vince ladella. Il russo allunga su Eduard Nikolaev che nell’ultimo intertempo ha perso nove minuti dal teammate. Salgono ad 11 i minuti di distacco tra i due nella graduatoria assoluta. 12.47 CAMION – Sotnikov vede il successo. Il campione in carica porta a 42 secondi il proprio margine su Nikolaev, saldamente secondo davanti a Andrey Karginov. Russia continua a dettare il passo come da pronostico 12.12 CAMION – Dmitry Sotnikov resta al comando con 12 ...

