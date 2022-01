LIVE Dakar 2022, terza tappa Al Artawiya-Al Qaisumah oggi in DIRETTA: Rodrigues al comando tra le moto (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.22 QUAD – Dopo 126 km l’americano Copetti (DEL AMO motoRSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) comanda le fila con 1’38” di vantaggio sul francese Giroud e 2’49” sul brasiliano Medeiros (DEL AMO motoRSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM). 09.20 AUTO – Al 49° km comanda il sudafricano Lategan con la Toyota a precedere di 32? lo spagnolo del Team Audi Carlos Sainz e di 47? il francese Peterhansel (Audi). Sesto al momento il qatariano Al-Attiyah (Toyota) a 1’49”. 09.15 moto – Joaquim Rodrigues (Hero motorsports Team Rally) ha ottenuto il miglior tempo finora sul traguardo della speciale del giorno. Il portoricano del team Hero precede di 1’03” l’australiano della KTM Toby Price e di 1’26” l’americano Howes (Husqvarna). Necessario attendere l’arrivo ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.22 QUAD – Dopo 126 km l’americano Copetti (DEL AMORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) comanda le fila con 1’38” di vantaggio sul francese Giroud e 2’49” sul brasiliano Medeiros (DEL AMORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM). 09.20 AUTO – Al 49° km comanda il sudafricano Lategan con la Toyota a precedere di 32? lo spagnolo del Team Audi Carlos Sainz e di 47? il francese Peterhansel (Audi). Sesto al momento il qatariano Al-Attiyah (Toyota) a 1’49”. 09.15– Joaquim(Herorsports Team Rally) ha ottenuto il miglior tempo finora sul traguardo della speciale del giorno. Il portoricano del team Hero precede di 1’03” l’australiano della KTM Toby Price e di 1’26” l’americano Howes (Husqvarna). Necessario attendere l’arrivo ...

