LIVE Dakar 2022, terza tappa Al Artawiya-Al Qaisumah oggi in DIRETTA: partenza sprint di Howes tra le moto (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.14 QUAD – Dopo il rilevamento del 49° km l’americano Copetti (DEL AMO motoRSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) è al comando con 2? di margine sul brasiliano Medeiros (TEAM MARCELO MEDEIROS) e 16? sul francese Giroud (YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON). 08.10 moto – Al rilevamento del 167° km l’americano Howes comanda le fila in sella alla Husquvarna con 14? di margine sul portoricano Rodrigues (Hero motorsports Team Rally). A 1’12” segue l’australiano della KTM Toby Price, mentre in sesta posizione il leader della classifica generale Sunderland (GasGas) a 3’08”. 07.38 moto – Dopo 126 km comanda l’americano Howes in sella alla Husqvarna con 24? di vantaggio sull’australiano Price (KTM) e 1’39” sull’argentino Benavides ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.14 QUAD – Dopo il rilevamento del 49° km l’americano Copetti (DEL AMORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM) è al comando con 2? di margine sul brasiliano Medeiros (TEAM MARCELO MEDEIROS) e 16? sul francese Giroud (YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON). 08.10– Al rilevamento del 167° km l’americanocomanda le fila in sella alla Husquvarna con 14? di margine sul portoricano Rodrigues (Herorsports Team Rally). A 1’12” segue l’australiano della KTM Toby Price, mentre in sesta posizione il leader della classifica generale Sunderland (GasGas) a 3’08”. 07.38– Dopo 126 km comanda l’americanoin sella alla Husqvarna con 24? di vantaggio sull’australiano Price (KTM) e 1’39” sull’argentino Benavides ...

Advertising

dakarenvivo : Copetti toma la delantera - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della terza tappa della #Dakar: Petrucci al via grazie al 'jolly' del regolamento… - dakarenvivo : La aventura sigue adelante para Petrucci - infoitsport : LIVE Dakar 2022, seconda tappa Ha'il-Al Artawiya in DIRETTA: cambio in vetta alla classifica tra le moto, si ritira… - motosprint : #Dakar: Lavori in corso sulla moto di #DaniloPetrucci ?? Video live dal bivacco ?? #KTM -