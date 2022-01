LIVE Berrettini/Sinner VS Martin/Roger-Vasselin 0-1, Italia-Francia 2-0 ATP Cup in DIRETTA: comincia la sfida di doppio a Sydney! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Francia, gli orari della seconda giornata – Gli incastri per la qualificazione dell’Italia – La vittoria di Jannik Sinner – Il successo di Matteo Berrettini contro Ugo Humbert 40-40 Gran prima e smash di Martin. 30-40 DUE PALLE BREAK Italia! Risposta vincente di diritto di Sinner. 30-30 Chiusura facile a rete di Martin. 15-30 Ottima prima di Roger-Vasselin. 0-30 Bravissimo il romano che si difende sulla volée di Martin e chiude a volo. 0-15 FIAMMATA DI ROVESCIO DI Sinner DA FONDOCAMPO! 1-1 Ottima prima di Berrettini. 40-30 Smash vincente chiuso a rete dal classe ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, gli orari della seconda giornata – Gli incastri per la qualificazione dell’– La vittoria di Jannik– Il successo di Matteocontro Ugo Humbert 40-40 Gran prima e smash di. 30-40 DUE PALLE BREAK! Risposta vincente di diritto di. 30-30 Chiusura facile a rete di. 15-30 Ottima prima di. 0-30 Bravissimo il romano che si difende sulla volée die chiude a volo. 0-15 FIAMMATA DI ROVESCIO DIDA FONDOCAMPO! 1-1 Ottima prima di. 40-30 Smash vincente chiuso a rete dal classe ...

