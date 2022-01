LIVE Berrettini-Humbert 6-4, Italia-Francia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: l’azzurro domina e conquista il primo set! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RINDERKNECH FINE primo SET 6-4 NON TREMA MATTEO! primo SET Berrettini! 40-15 DUE SET POINT PER L’Italia! 30-15 Ace di Berrettini. 15-15 SI FERMA SUL NASTRO LA STOP VOLLEY DI Berrettini! Gran recupero di rovescio del francese dopo il diritto dell’Italiano. 15-0 Chiusura vincente a rete del romano. 5-4 Si cambia campo: Berrettini servirà per il set. 40-15 Pessimo diritto in risposta del romano. 30-15 Prima al corpo di Humbert. 15-15 PALLA CORTA DELIZIOSA DI Berrettini DOPO IL ROVESCIO LUNGOLINEA! 15-0 Servizio e diritto del 23enne di Metz. 5-3 Berrettini non trema con il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RINDERKNECH FINESET 6-4 NON TREMA MATTEO!SET! 40-15 DUE SET POINT PER L’! 30-15 Ace di. 15-15 SI FERMA SUL NASTRO LA STOP VOLLEY DI! Gran recupero di rovescio del francese dopo il diritto dell’no. 15-0 Chiusura vincente a rete del romano. 5-4 Si cambia campo:servirà per il set. 40-15 Pessimo diritto in risposta del romano. 30-15 Prima al corpo di. 15-15 PALLA CORTA DELIZIOSA DIDOPO IL ROVESCIO LUNGOLINEA! 15-0 Servizio e diritto del 23enne di Metz. 5-3non trema con il ...

