LIVE Berrettini-Humbert 6-4 7-6, Italia-Francia 2-0 ATP Cup in DIRETTA: il romano conferma il successo di Sinner e rilancia gli Azzurri! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Sinner-RINDERKNECH 03.49 Matteo Berrettini batte Ugo Humbert per la seconda volta in carriera e conquista la vittoria per l’Italia contro la Francia rilanciando gli Azzurri in ottica qualificazione. 6-4 7-6(6) al cardiopalma in un’ora e trentasei minuti contro il francese confermando la vittoria di Jannik Sinner di circa due ore fa ottenuta contro Arthur Rinderknech. L’azzurro domina il primo set forte del break del terzo gioco mentre resiste alla ripresa del #35 al mondo nel secondo set, con quest’ultimo che ha ceduto solo al tie-break annullando anche un match point. FINE SECONDO SET 8-6 GAME SET AND MATCH MATTEO ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-RINDERKNECH 03.49 Matteobatte Ugoper la seconda volta in carriera e conquista la vittoria per l’contro lando gli Azzurri in ottica qualificazione. 6-4 7-6(6) al cardiopalma in un’ora e trentasei minuti contro il francesendo la vittoria di Jannikdi circa due ore fa ottenuta contro Arthur Rinderknech. L’azzurro domina il primo set forte del break del terzo gioco mentre resiste alla ripresa del #35 al mondo nel secondo set, con quest’ultimo che ha ceduto solo al tie-break annullando anche un match point. FINE SECONDO SET 8-6 GAME SET AND MATCH MATTEO ...

Advertising

News24_it : LIVE Berrettini-Humbert 6-4 5-6, Italia-Francia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: l'azzurro deve allungare il set - OA Sport - zazoomblog : LIVE Berrettini-Humbert 0-0 Italia-Francia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: l’azzurro vuole confermare il successo di Sinner… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Cup 2022 - Matteo Berrettini torna in campo dopo le sconfitte tra singolare e doppio contro l’Au… - Mauri983 : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… - flamminiog : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… -