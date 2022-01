LIVE Australia-Russia 0-3 | ATP Cup 2022 in DIRETTA | i russi fanno l’en-plein | l’Italia si gioca tutto contro Medvedev

Advertising

SuperTennisTv : Il 2022 di #SuperTennisTv parte alla grande con gli azzurri di #ATPCup! Appuntamento domani mattina dalle 7:30 li… - zazoomblog : LIVE Australia-Russia 0-2 ATP Cup 2022 in DIRETTA: Medvedev-Safiullin-Peers-Saville 7-6(7) 3-4 gli australiani piaz… - zazoomblog : LIVE Australia-Russia 0-2 ATP Cup 2022 in DIRETTA: Medvedev-Safiullin-Peers-Saville 7-6(7) 3-2 secondo set che pros… - giuliapupilla : comunque chi cazzo ha fatto le programmazioni del tennis si deve spaventare NON PUOI DIRE CHE ALLE 13 DAI LA REPLI… - infoitsport : LIVE Australia-Russia 0-2, ATP Cup 2022 in DIRETTA: Safiullin e Medvedev portano alla seconda vittoria i russi, Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Australia

"I'm ready toand breathe tennis in the next few weeks of competition. Thanks everyone for the ... He heads tohaving trained in Marbella, Spain over the last few days. 4 gennaio 2022I tennisti aussie sono specialisti del doppio ed hanno messo in evidenza le proprie doti superando Berrettini e Bolelli con il punteggio di 6 - 3 7 - 5, regalando la vittoria all'. 11.52 La ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-6 MEDVEDEV/SAFIULLIN! VINCE LA RUSSIA!! 2-1 ALL'AUSTRALIA NEL DOPPIO! 9-6 Medvedev/Safiullin. Gran riflesso di Peers a rete! Si toglie la palla dai pantalo ...Novak Djokovic parteciperà, grazie a un "permesso di esenzione", agli Australian Open di tennis, in programma a Melbourne dal 17 gennaio. È stato lo stesso numero 1 del mondo a darne notizia, con un p ...