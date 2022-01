LIVE Australia-Russia 0-2, ATP Cup 2022 in DIRETTA: Safiullin e Medvedev portano alla seconda vittoria i russi, Italia ancora viva! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E TERMINA COSI’!! Medvedev BATTE 6-4 6-2 ALEX DE MINAUR E LA russia VINCE 2-0! Italia ancora viva! 40-30 In corridoio di un soffio il passante di De Minaur! Aveva la chance per andare a palla break. C’è invece il match point. 30-30 Sbaglia ancora però Medvedev con il dritto! 30-15 Secondo doppio fallo del match per Medvedev. 30-0 Va fuori giri con il dritto l’Australiano dopo un altro scambio prolungato. 15-0 Non rientra in campo il passante in spaccata di De Minaur. 5-2 Medvedev. LA VOLEE STOPPATA DI DE MINAUR! Si butta avanti dopo il servizio e viene premiato per il coraggio! Non ha alcuna voglia di mollare ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE TERMINA COSI’!!BATTE 6-4 6-2 ALEX DE MINAUR E LAVINCE 2-0!40-30 In corridoio di un soffio il passante di De Minaur! Aveva la chance per andare a pbreak. C’è invece il match point. 30-30 Sbagliaperòcon il dritto! 30-15 Secondo doppio fallo del match per. 30-0 Va fuori giri con il dritto l’no dopo un altro scambio prolungato. 15-0 Non rientra in campo il passante in spaccata di De Minaur. 5-2. LA VOLEE STOPPATA DI DE MINAUR! Si butta avanti dopo il servizio e viene premiato per il coraggio! Non ha alcuna voglia di mollare ...

Advertising

SuperTennisTv : Il 2022 di #SuperTennisTv parte alla grande con gli azzurri di #ATPCup! Appuntamento domani mattina dalle 7:30 li… - live_tennis : ATP Cup - Russia vs Australia - Group Stage: Daniil Medvedev beat Alex De Minaur 6-4, 6-2 - zazoomblog : LIVE Australia-Russia 0-1 ATP Cup 2022 in DIRETTA: Medvedev-De Minaur 6-4 5-1 il russo serve per portare la vittori… - infoitsport : LIVE Australia-Russia 0-1, ATP Cup 2022 in DIRETTA: Medvedev-De Minaur 6-4 3-0, set e doppio break di vantaggio per… - zazoomblog : LIVE Australia-Russia 0-1 ATP Cup 2022 in DIRETTA: Medvedev-De Minaur 3-2 l’australiano prova a tornare sotto nel p… -