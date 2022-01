LIVE Australia-Russia 0-2, ATP Cup 2022 in DIRETTA: l’Italia sostiene i padroni di casa nel doppio! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Lleyton Hewitt e Gilles Cervara hanno deciso di confermare le coppie schierate nella prima giornata: John Peers e Luke Saville per l’Australia, Daniil Medvedev e Roman Safiullin per la Russia. 11.28 A breve comincerà il doppio fra Russia ed Australia. A fra poco. 11.27 Disputare la contesa perfetta non sarebbe semplice: Sinner parte favorito contro Safiullin, per Berrettini sarà difficile scardinare Medvedev, mentre il doppio si prospetta equilibrato. 11.26 Adesso è fondamentale il doppio: in caso di successo dell’Australia, l’Italia passerebbe il turno anche in caso di successo 2-1 nell’ultima partita contro la Russia e non sarebbe costretta a vincere 3-0. 11.24 Un Medvedev ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Lleyton Hewitt e Gilles Cervara hanno deciso di confermare le coppie schierate nella prima giornata: John Peers e Luke Saville per l’, Daniil Medvedev e Roman Safiullin per la. 11.28 A breve comincerà il doppio fraed. A fra poco. 11.27 Disputare la contesa perfetta non sarebbe semplice: Sinner parte favorito contro Safiullin, per Berrettini sarà difficile scardinare Medvedev, mentre il doppio si prospetta equilibrato. 11.26 Adesso è fondamentale il doppio: in caso di successo dell’passerebbe il turno anche in caso di successo 2-1 nell’ultima partita contro lae non sarebbe costretta a vincere 3-0. 11.24 Un Medvedev ...

