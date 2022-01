Linares Deportivo vs Barcellona | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ilmirerà ad avanzare agli ottavi di finale della Copa del Rey quando mercoledì 5 gennaio andrà in Andalusia per affrontare il, squadra di terza divisione. Gli ospiti sono i detentori della competizione, avendo battuto l’Athletic Bilbao nella finale della scorsa stagione, mentre sono la squadra di maggior successo nella storia del torneo, alzando il trofeo in 31 occasioni. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19:30 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?, che opera nel terzo livello del calcio spagnolo, è stato fondato solo ...