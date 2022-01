L’esistenza oscura che abita una donna

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 4 gennaio 2022) Di Vincenzo Calafiore 14 Dicembre 2021 Udine Essere ““ oggi in questo – fottuto millennio – è essere un’esistenza, ma è la visione di un paesaggio egemone, panoramica dimensione metaforica e aria soffocante e chiusa nel pulviscolo rude degli interni le cui condizioni e descrizioni ora aguzze, ora lente, tendono a verificare il disegno di quell’idea di libertà tra favola e denuncia, che scandisce, assorbe, sovrasta le azioni, esalta le voci, le seleziona, le illumina, le fa opache e luminose, le dissolve, le rincorre per riprenderne una traccia, una memoria, un suono, un sogno: essere ““ . Ciò non toglie autenticità terrena alle varie situazioni cui la vita la pone, la pone anche in una zona di solitaria bellezza, petrosa visibilità delle violenze subite. L’uomo che sa amare, avverte un ...