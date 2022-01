L'esenzione al No Vax Djokovic fa infuriare il mondo dello sport (Di martedì 4 gennaio 2022) La notizia prima di tutto: Nole Djokovic sarà al via dell'edizione 2022 degli Australian Open che scattano il 17 gennaio e potrà così difendere il titolo vinto un anno fa nella finale contro il russo Medveded e alzare la coppa al cielo per la decima volta in quello che è diventato il giardino di casa, nel senso che nessuno sembra in grado di metterlo in difficoltà quando gioca il primo degli Slam della stagione. Fine della notizia e inizio di tutto il resto. Perché il numero 1 del tennis mondiale potrà scendere in campo a Melbourne solo grazie a un'esenzione medica che gli è stata firmata e che supera l'obbligo di vaccinazione anti Covid imposto a tutti gli altri, tennisti e comuni mortali. Uno strappo alla regole annunciato dallo stesso Djokovic che per settimane, mesi, aveva lasciato intendere che non si sarebbe piegato alla norma ... Leggi su panorama (Di martedì 4 gennaio 2022) La notizia prima di tutto: Nolesarà al via dell'edizione 2022 degli Australian Open che scattano il 17 gennaio e potrà così difendere il titolo vinto un anno fa nella finale contro il russo Medveded e alzare la coppa al cielo per la decima volta in quello che è diventato il giardino di casa, nel senso che nessuno sembra in grado di metterlo in difficoltà quando gioca il primo degli Slam della stagione. Fine della notizia e inizio di tutto il resto. Perché il numero 1 del tennis mondiale potrà scendere in campo a Melbourne solo grazie a un'medica che gli è stata firmata e che supera l'obbligo di vaccinazione anti Covid imposto a tutti gli altri, tennisti e comuni mortali. Uno strappo alla regole annunciato dallo stessoche per settimane, mesi, aveva lasciato intendere che non si sarebbe piegato alla norma ...

