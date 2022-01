Leonardo DiCaprio: il suo camper da 1,5 milioni di dollari è l'emblema dell'opulenza (FOTO) (Di martedì 4 gennaio 2022) Leonardo DiCaprio è il proprietario di un camper da ben 1,5 milioni di dollari che secondo molti è l'emblema dell'opulenza e del comfort. Leonardo DiCaprio possiede un camper da 1,5 milioni di dollari che è letteralmente l'emblema della ricchezza, del comfort e dell'opulenza: il veicolo in questione, costruito dall'azienda King Kong, è un gigantesco camper personalizzato. Ecco una FOTO della sua "casa su ruote". David Rovsek, il fondatore e proprietario di King Kong, ha rilasciato solo un paio di interviste, svariati anni fan, a proposito ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022)è il proprietario di unda ben 1,5diche secondo molti è l'e del comfort.possiede unda 1,5diche è letteralmente l'a ricchezza, del comfort e: il veicolo in questione, costruito dall'azienda King Kong, è un gigantescopersonalizzato. Ecco unaa sua "casa su ruote". David Rovsek, il fondatore e proprietario di King Kong, ha rilasciato solo un paio di interviste, svariati anni fan, a proposito ...

Advertising

vivielasciavi15 : RT @Sara_NoWayHome: Tweet di apprezzamento per Leonardo DiCaprio in #DontLookUp - kursatamanvermz : RT @ArsGratiaArtis9: Leonardo DiCaprio and Monica Bellucci - CoZlonkoPisalo : RT @ArsGratiaArtis9: Leonardo DiCaprio and Monica Bellucci - BijaSnajka : RT @ArsGratiaArtis9: Leonardo DiCaprio and Monica Bellucci - PJozwiak_1 : RT @ArsGratiaArtis9: Leonardo DiCaprio and Monica Bellucci -