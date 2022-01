Legalità, il Comune di Cumiana (To) aderisce alla fondazione Angelo Vassallo (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Comune di Cumiana (To) aderisce alla fondazione Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Legalità e protezione del territorio sono i valori alla base dell’organizzazione nata in memoria del sindaco di Pollica. Dario Vassallo, presidente della fondazione Angelo Vassalo“La delibera di adesione alla nostra fondazione da parte del Comune di Cumiana (To) indica al Paese una nuova via per la creazione di una comunità fondata su principi etici e morali. Un gesto esemplare che afferma il consolidamento del pensiero di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Il questi anni abbiamo attraversato l’Italia in lungo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildi(To) aderisce, il Sindaco Pescatore.e protezione del territorio sono i valoribase dell’organizzazione nata in memoria del sindaco di Pollica. Dario, presidente dellaVassalo“La delibera di adesionenostrada parte deldi(To) indica al Paese una nuova via per la creazione di una comunità fondata su principi etici e morali. Un gesto esemplare che afferma il consolidamento del pensiero di, il Sindaco Pescatore. Il questi anni abbiamo attraversato l’Italia in lungo ...

