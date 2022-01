League of Legends: Wild Rift, il primo torneo del 2022 va a T1: battuta in finale KT Rolster (Di martedì 4 gennaio 2022) T1 si è portata a casa il primo torneo ufficiale di League of Legends: Wild Rift in questo 2022. Il Wild Rift Champions Korea (WCK) Preseason Invitational si è svolto dal 27 dicembre al 2 gennaio a Seoul, in Corea del Sud, e ha visto l’affermazione di T1, capace di sconfiggere in finale KT Rolster. Nelle semifinali della scorsa stagione era stata KT Rolster ad esultare con un netto 3-0 ai danni di T1. Stavolta, invece, il trionfo è stato proprio di T1, che ha avuto ragione di KT Rolster con lo stesso punteggio: grazie a questo successo l’organizzazione di esports può mettersi in tasca 15 milioni di won sudcoreani (circa 11.000 euro) dal montepremi di 50 milioni di won ... Leggi su esports247 (Di martedì 4 gennaio 2022) T1 si è portata a casa ilufficiale diofin questo. IlChampions Korea (WCK) Preseason Invitational si è svolto dal 27 dicembre al 2 gennaio a Seoul, in Corea del Sud, e ha visto l’affermazione di T1, capace di sconfiggere inKT. Nelle semifinali della scorsa stagione era stata KTad esultare con un netto 3-0 ai danni di T1. Stavolta, invece, il trionfo è stato proprio di T1, che ha avuto ragione di KTcon lo stesso punteggio: grazie a questo successo l’organizzazione di esports può mettersi in tasca 15 milioni di won sudcoreani (circa 11.000 euro) dal montepremi di 50 milioni di won ...

Advertising

esports247_it : League of Legends: Wild Rift, il primo torneo del 2022 va a T1: battuta in finale KT Rolster - EsportsWebit : League of Legends, celebrazioni previste per tutto l'anno per il decimo anniversario del LCS - EsportsWebit : League of Legends, è in arrivo la patch 12.1, ci sarà un nerf su Sona e un buff su Diana - SantiBotkuu : haahhahshahhhahahahhahahahhahaha, League of Legends - escortdarodeo : giuro non tiro più prima di giocare a league of legends porcodio sono le 4:00 -