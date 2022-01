Le vere cifre del contratto di Insigne: altro che 11,5 milioni di euro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da oggi è ufficiale, l’1 luglio 2022 Lorenzo Insigne si trasferirà in Canada, per giocare nel Toronto FC. Offerta monstre quella dei canadesi, che è però più bassa rispetto alle voci circolate negli ultimi giorni. Secondo il portale MLSSocceritalia, molto vicino alle vicende calcistiche oltreoceaniche, le cifre erano infatti in dollari canadesi. Il capitano del Napoli sarà comunque il giocatore più pagato della lega, fino ad eventuali prossimi arrivi. Di seguito quando scritto dal portale: Napoli, Insigne “Una fonte diretta molto vicina all’operazione e direttamente dal Canada ci ha svelato le vere cifre dell’affare che ha convinto Lorenzo Insigne a firmare per Toronto FC: contratto di cinque anni e mezzo a otto milioni di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da oggi è ufficiale, l’1 luglio 2022 Lorenzosi trasferirà in Canada, per giocare nel Toronto FC. Offerta monstre quella dei canadesi, che è però più bassa rispetto alle voci circolate negli ultimi giorni. Secondo il portale MLSSocceritalia, molto vicino alle vicende calcistiche oltreoceaniche, leerano infatti in dollari canadesi. Il capitano del Napoli sarà comunque il giocatore più pagato della lega, fino ad eventuali prossimi arrivi. Di seguito quando scritto dal portale: Napoli,“Una fonte diretta molto vicina all’operazione e direttamente dal Canada ci ha svelato ledell’affare che ha convinto Lorenzoa firmare per Toronto FC:di cinque anni e mezzo a ottodi ...

